Les semaines qui viennent pourraient être agitées, du côté de l’UBB. Ce dimanche en conférence de presse, après une nouvelle défaite à domicile, cette fois face à Toulon (29-16), le manager Christophe Urios a dressé le constat lucide des manques actuels de son équipe. Et de ses joueurs. "On avait une opportunité aujourd'hui, on l'a laissée s'échapper. On est mal sorti de notre camp sur les coups d'envoi, c'était déjà le cas à Montpellier. Il faut faire le job. Trop de joueurs ne l'ont pas fait, ça m'a un peu gonflé. Je me suis sûrement trompé dans la préparation du match et de l'équipe. On verra ça demain (lundi) avec eux." Éliminés de Coupe d’Europe, les joueurs Girondins devaient profiter de quelques jours de vacances, cette semaine. Une perspective qui s’est assombrie, dimanche soir. "On avait prévu une semaine de vacances la semaine prochaine, mais je ne sais pas. On verra. Je me laisse le droit de changer. Là, c'est possible que je change."

"On a pris une leçon d’équipe"

Toujours le match à la pause (16-16), l’UBB a subi la loi de Toulon en seconde période. Tactiquement, mais aussi dans l’envie collective. "On a pris une leçon d'équipe, en fait. La semaine dernière (à Montpellier), on a été capable de jouer en équipe. Là, on ne l'a pas fait. Tactiquement, notamment en deuxième période, on a été catastrophique. Sur le plan du jeu, tactiquement et à partir de l'essai à la 60e minute, on a été battu dans le combat."

Irrésistible au cœur de l’hiver et net leader du Top 14, le club girondin est en panne de résultats depuis début février : sept défaites en neuf matchs de Top 14, ainsi qu’une élimination en 1/8e de finale de Coupe d’Europe face au voisin rochelais, nettement supérieur sur la double-confrontation.

Top 14 - Christophe Urios (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Avec son équipe dans le dur, Urios avait présenté cette rencontre face à Toulon comme "le match de l’année", autant pour enrayer la spirale négative que mettre fin à une série de quatre défaites à domicile. "J’en ai plein le c… d’entendre la musique des mecs d’en face, dans le vestiaire après les matchs. Il faut que cela cesse" martelait-il avant le match. "J’en ai parlé avec les joueurs après les défaites face à La Rochelle."

Encore raté. Et si l’UBB profite des résultats de ses concurrents directs pour rester en bonne position au classement (2e avec 67 points), sa dynamique a de quoi inquiéter, à l’approche des phases. Il lui reste deux matchs au calendrier pour valider son ticket pour les phases finales : la réception de Lyon, le 21 mai, puis un déplacement à Perpignan (5 juin).