On vous arrête tout de suite, il ne sera pas sujet ici d’évoquer l'officialisation du départ de la fusée sud-africaine Cheslin Kolbe. Revenons-en quelques minutes au terrain mais toujours au niveau de la ligne arrière toulousaine. Comme annoncé il y a quelques jours dans les colonnes de Midi Olympique, Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia pourraient ne pas revenir au club avant décembre. De longues absences pas forcément prévues qui réduisent grandement les options pour Ugo Mola et son staff du côté des trois-quarts.

Vient se rajouter à l’indisponibilité des deux centres argentins - qui peuvent également évoluer à l’aile - celle de Sofiane Guitoune, toujours pas remis de sa blessure au genou contractée la saison dernière. Pour résumer, le Stade toulousain est privé de trois de ses centres pour débuter ce nouvel exercice. Pas d’inquiétude pour les supporters rouges et noirs, les doubles champions de France en titre ont encore quelques tours dans leur sac.

Le retour d’Ntamack en 12 ?

Évidemment que de nombreuses solutions s’offrent à Ugo Mola en attendant de posséder toutes ses forces. Une des grandes forces pour le Stade toulousain est la polyvalence de ses joueurs évoluant dans la ligne arrière. Si on se concentre poste par poste, les options ne manquent pas. Si le poste de demi de mêlée ne laisse pas place au débat, celui du demi d’ouverture peut déjà soulever quelques interrogations. En l’absence de Guitoune, Mallia et Chocobares, le staff haut-garonnais pourrait être tenté de décaler Romain Ntamack au poste de premier centre. Cela pousserait Thomas Ramos à l’ouverture, lui qui a déjà tant prouvé avec le numéro 10 dans le dos, notamment lors de la dernière finale de championnat face à La Rochelle. Avec Maxime Médard à disposition pour le poste d’arrière, Ugo Mola peut se permettre de repositionner le joueur originaire de Mazamet dans le Tarn.

Il ne faut pas non plus oublier Pita Ahki et Pierre Fouyssac, les deux purs centres de formations qui sont actuellement en pleine possession de leurs moyens. Ils pourraient logiquement être associés à Marcel-Deflandre, eux qui l'ont déjà été durant la saison dernière. Lucas Tauzin, de retour de blessure, peut lui aussi couvrir le poste de second centre et rendre bien des services. L'ancien Montois laisserait donc une place vacante sur l’aile, dont pourrait s’emparer Arthur Bonneval ou Dimitri Delibes, l’autre couloir étant occupé sans partage par Matthis Lebel. Pour avoir la réponse à toutes ces questions, il faudra encore patienter quelques jours. Une chose est certaine, malgré les absences, la ligne arrière toulousaine aura très fière allure au moment de rentrer sur la pelouse dimanche prochain.

Par Vincent Franco