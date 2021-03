Dimitri, aviez-vous déjà la tête tournée vers la Champions Cup ?

Je pense un petit peu. Dire le contraire serait mentir. Quand les matchs de phases finales et le printemps arrivent, on a tous l’esprit tourné vers les matchs à enjeux. Mais on savait que ça passait par une belle prestation à Bayonne. Malheureusement, nous n’avons pas été au rendez-vous. Peut-être que nous avions tous les têtes tournées, peut-être que nous, le staff, n’avons pas su assez bien préparer les joueurs pour rester plus focalisés sur ce match. Ce n’est pas l’idéal pour préparer un huitième, mais ce n’est pas pour autant qu’en l’emportant ici, on aurait la garantie de gagner le match de Coupe d’Europe. Dès la semaine prochaine, on va se remettre au travail et on va bien analyser cette équipe d’Édimbourg pour espérer faire une meilleure prestation. Si on fait la même que ce soir, ce sera très difficile.

Au moment de votre coaching massif, où vous faites rentrer huit joueurs, vous marquez tout de suite et on peut penser que cela va impulser une nouvelle dynamique…

Ça a créé une nouvelle dynamique, mais malheureusement, après cet essai, on en encaisse un de suite en première main. Ça nous replombe le moral. Derrière, Bayonne arrive à mettre la main sur le ballon et à le garder. Ils ont réussi à maintenir la pression dans notre camp. De notre côté, nous nous sommes un petit peu embourbés. Nous avons été un petit peu trop approximatifs et parfois on a oublié de mettre un peu plus d’engagement, ce qui nous aurait permis de retrouver de l’avancée.

Cette défaite, quand on sait qu’elle est chez un mal classé, fait-elle d’autant plus mal ?

C’est sûr que nous avons pour objectif de finir le plus haut possible au classement. On ne va pas se mentir. Forcément, nous avions ciblé ce match pour le gagner. Nous avions vu que Toulouse était venu l’emporter ici, La Rochelle aussi. Pour vous dire la vérité, on espérait gagner ici ce soir. Mais malheureusement, nous n’avons pas été assez bons dans le contenu et dans notre prestation pour pouvoir s’imposer. Oui, c’est frustrant, nous sommes tous déçus, mais le championnat ne s’arrête pas là. Il reste encore six matchs ainsi que la Coupe d’Europe. C’est à nous de nous ressaisir, de tous se remettre en question et d’aller dans le même sens.

En voulez-vous à ce doublon qui n’était pas attendu ?

On peut tout remettre en question. C’est comme ça, nous n’étions pas surpris, nous le savions. C’est toujours difficile de rejouer après un long temps d’arrêt, mais c’était le cas pour les deux équipes. Nous avons eu une semaine de vacances, une autre de préparation, et ce soir nous sommes passés à côté, tout simplement. Ça arrive. Un homme averti en vaut deux. J’espère que le week-end prochain, nous serons bien meilleurs que ça.

D’ailleurs, le carton rouge de Finn Russell risque de vous handicaper…

C’est sûr que c’est frustrant. Nous n’étions pas obligés de libérer Finn Russell, mais on sait que c’est très important pour les joueurs de représenter leur pays, leur patrie, de jouer avec leur nation. Malheureusement, il a pris ce rouge. On va faire avec, c’est comme ça. On a un effectif de quantité et de qualité. Les joueurs qui le remplaceront sauront faire face et montrer tout leur talent pour le huitième de finale.