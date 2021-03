Ce n'est pas la première fois que Latu se retrouve dans cette situation. En 2019, il avait été reconnu coupable de conduite en état d'ivresse, frôlant un accident. Il avait été condamné à 795€ d'amende et d'une suspension de permis de 6 mois. Selon RTL, l'histoire s'est répétée ce dimanche, Latu se serait endormi au volant sous l'emprise de l'alcool et aurait percuté cinq véhicules stationnés. Il a été transporté à l'hôpital pour faire des examens et sa garde à vue a été différée.