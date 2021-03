Le classement dévoilé ce mardi par la Ligue Nationale de Rugby,fait apparaître le centre de formation de l'Union Bordeaux Bègles comme le numéro un du rugby français. Ce classement répond à certains critères bien précis. Le sportif compte pour 50 % de la notation, le critère principal étant le temps de jeu, suivi du nombre de premiers contrats professionnels et des sélections internationales.

Cette première place est une première pour un club qui ne fréquente l'Elite que depuis 2011. Le centre de formation est actuellement dirigé par Frédéric Garcia, ancien entraîneur de l'équipe première du temps du Pro D2, passé depuis par Dax, Tyrosse, Tarbes et Biarritz qu'il co-dirige avec Marine Fierfol. Avant eux, il fut longtemps dirigé par David Ortiz désormais entraîneur adjoint du SU Agen. La formation béglaise a obtenu quelques résultats ces dernières années, un titre de champion de France Espoirs (Tauleigne, Paiva). La même année, les Crabos avaient atteint la finale du championnat de France (Jalibert, Desaubiès, Gimbert, Lamothe).

Le centre de formation girondin a produit une série d' internationaux : Baptiste Serin, Matthieu Jalibert, Cameron Woki, Marco Tauleigne, Yoram Moefana mais aussi Maxime Machenaud dès 2012. Le centre était aussi représenté lors des deux titres des champions du monde des moins de 20 ans (Gimbert, Woki, Lamothe). "Je tiens à remercier nos éducateurs, nos entraîneurs et tous les administratifs qui œuvrent pour que nos jeunes joueurs évoluent dans les meilleures conditions tant sur le plan scolaire que sur le plan sportif. Je souhaite également remercier tous les clubs qui nous entourent et qui réalisent un travail formidable dans la formation des joueurs dès leur plus jeune âge." a déclaré Laurent Marti. L'UBB devance Toulouse et Agen dans ce classement.