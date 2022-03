"Elles (les insultes, N.D.L.R.) sont inadmissibles. Les supporters ont le droit de ne pas être d’accord, de manifester leur désapprobation y compris bruyamment et on l’entend dans la plupart des stades. Mais il y a des limites et elles ont été dépassées. Les insultes entendues samedi dernier sont celles que l’on entend dans certains stades de football et ça, je n’en veux pas. Ok pour chambrer, cela peut faire partie du jeu mais pas d’accord pour insulter vulgairement l’arbitre. Si on laisse faire ça, bientôt on va en venir aux insultes aux joueurs. Je pense que la grande majorité de notre public comprend cette position et je serai intraitable à l’avenir avec ceux qui ne la comprennent pas. Si une minorité veut dévoyer l’esprit et les valeurs du rugby, le club ne les laissera pas faire. Jamais je n’avais entendu cela dans notre stade. Et je ne veux plus jamais l’entendre. Le rugby est un sport de passion mais tout le monde doit être conscient que beaucoup de sports nous envient notre état d’esprit et la convivialité qui existe entre tous les acteurs et notamment entre supporters. Et la très grande majorité de nos supporters qui joue un rôle irremplaçable dans la dynamique du club et le soutien à nos joueurs doit nous aider à éradiquer immédiatement ces excès qui portent atteinte à notre image et à celle du rugby." Dont acte.