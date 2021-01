Le Racing 92 est quatrième du TOP 14. Une réalité qui écarte d’emblée toutes spéculations d’un club en crise. Oui, le Racing 92 a connu samedi dernier, face à Bordeaux-Bègles (32-33), son troisième revers de la saison à la Paris La défense Arena. Un couac qui arrive une semaine seulement après la leçon reçue sur cette même pelouse face au RC Toulon (23-29). Mais faut-il vraiment s’inquiéter de cette baisse de régime ? A écouter Juan Imhoff, un chouia. “Il y a de la frustration, de la fatigue... Il faut revenir aux bases et se dire qu’au Racing, on est là pour gagner. Au lieu de ne pas vouloir perdre, il faut vouloir gagner. Je suis très énervé, je n'ai plus 20 ans pour dire qu'il nous faut une claque pour rebondir”, s’est emporté à l’issue du match l’international argentin.

" Il faut faire front collectivement "

Si Laurent Travers n’est pas du genre à s’émouvoir, en public, des soucis de son équipe, le Directeur du rugby du Racing 92 aura certainement remobilisé ses troupes avec force dans l’optique du déplacement à Montpellier, vendredi soir, contre une formation héraultaise en pleine décomposition avec 7 matchs sans le moindre succès. “Il faut faire front collectivement. Dans une saison, il y a toujours des périodes où tu marques le pas. On est dedans. Est-ce que c'est de la fatigue ? Tout est lié. Avec l'effort mis sur la Coupe d'Europe dès la reprise de la saison, on s'attendait à subir un contrecoup”, lance Travers. Et d’ajouter : “Il va y avoir des explications entre nous.”

Les absences de Vakatawa et Beale vont peser…

Privé de joueurs importants durant le Tournoi des Six Nations (Colombe, Chat, Le Roux, Thomas tandis que Kolingar et Taofifenua ont été libérés par le staff du XV de France ce week-end, ndlr), le Racing 92 doit également faire face aux blessures de deux éléments précieux de sa ligne de trois-quarts : Kurtley Beale (déchirure à la cuisse droite et absent trois semaines) et Virimi Vakatawa (entorse du genou et absent entre trois et six semaines). Sans ses deux dynamiteurs de défense, les Ciel et Blanc devront parvenir à imposer le jeu aux coéquipiers de Benoit Paillaugue pour ne pas transformer ce coup d’arrêt en un mal de tête plus préoccupant. “Il va falloir cravacher jusqu’au bout, insiste Laurent travers. Il y a des matchs où vous y êtes un peu moins, parce que vous avez l’impression que ça va le faire, mais attention, le rugby c’est l’école de la vie. Quand vous pensez que c’est acquis, c’est là où ça devient dangereux…”