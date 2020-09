"A en croire Éric Bayle on est un club qui figure virtuellement dans le Top 14" a notamment déclaré le président castrais en évoquant "le présentateur de Canal+". "Il a évoqué la diffusion de matchs en prime time le dimanche et a cité les gros clubs concernés: Toulouse, Bordeaux, Lyon, le Racing, Bordeaux puis il a évoqué éventuellement des surprises possibles avec Agen, Bayonne, Pau, Brive, bref il a cité 13 clubs mais pas le Castres olympique" a regretté Revol. "Le CO est absent, inconnu au bataillon, comme si on était déjà en Pro D2. J'espère que nos bons résultats feront changer la donne et que l'on aura accès à un prime time car pour un club qui n'existe pas, ce serait une première avancée" a-t-il encore ironisé.

"Nous nous sommes qualifiés (pour la phase finale, ndlr) quand même huit fois en dix ans, mais voilà, nous ne sommes jamais attendus, c'est notre vocation, notre lot et nous nous en accommodons pas mal finalement. Ce sera notre motivation souterraine. En sport, comme en économie, certains n'ont toujours pas compris qu'il y a une autre France que celle des métropoles, loin des paillettes et des circuits de décision", a-t-il enfin conclut. Le CO doit débuter sa saison samedi sur la pelouse d'Agen pour la première journée de Top 14, qui reprend vendredi par Montpellier-Pau, diffusé sur Canal+.