Le résumé : Le Racing aura eu vingt minutes

Dans une première demi-heure remplie de grandes envolées non concrétisées, Yoann Huget ouvre la marque des essais dans ce choc entre prétendants au titre. L’ailier sort ensuite sur une grave blessure, mais les Toulousains réagissent bien avec un essai de pénalité, suite à une faute de Kurtley Beale dans son en-but, privant Zack Holmes d’un potentiel essai. Les Haut-Garonnais prennent onze points d’écart à la mi-temps (20-9). Les Racingmen entament la seconde période à treize, suite aux carton jaunes de Palu et de Beale, et concèdent un troisième essai rouge et noir.

Sur l’aile gauche, Lebel décale Médard qui envoie une passe de basketteur pour Fouyssac. Le centre aplatit en coin après moins de deux minutes. Avec dix-huit points d’avance, le Stade toulousain contient les Francilliens jusqu’à l’heure de jeu, moment choisi par Boris Palu pour marquer tout en puissance. 27-16, le suspense semble revenir, d’autant que les hommes de Laurent Travers poussent dans le camp rouge et noir pour réduire l’écart. Mais à un quart d’heure du terme, Dupont vient crucifier le Racing 92 qui ne reviendra jamais.

Les Rouge et Noir engrangent un huitième point de bonus offensif (meilleur du championnat) et envoient un nouveau message fort à la concurrence. Le Racing est aujourd’hui tombé sur plus fort.

Le tournant : la 67e minute fatale aux Racingmen

Dominé en fin de première période par un Stade toulousain bien mis en route, le Racing 92 est rentré aux vestiaires à onze points des Rouge et Noir. Si les hommes d’Ugo Mola ont semblé hors d’atteinte après l’essai de la 41e minute, les Ciel et Blanc ont réagi à l’heure de jeu par l’essai de Boris Palu, enchaînant ensuite plusieurs phases dangereuses dans le camp haut-garonnais. Mais c’est finalement à la 67e minute que les Stadites ont tué toute possibilité de suspense. Sur un franchissement de Julien Marchand, le talonneur international passe les bras et sert Antoine Dupont à son soutien.

Le demi de mêlée court plus vite que tout le monde et dépose le ballon sous les perches franciliennes. Le quatrième essai permet aussi aux Toulousains de glaner un point de bonus offensif et de prendre cinq points d’avance sur le dauphin rochelais.

Le joueur : Yoann Huget, malgré lui

Du sourire aux larmes il n’y a parfois que quelques minutes d’écart. À la 27e minute, Yoann Huget marque à la suite de plusieurs gros temps de jeu rouge et noir. L’ailier de 33 ans lance alors parfaitement ses coéquipiers après vingt premières minutes à l’avantage du Racing. Moins de sept minutes plus tard, l’ailier aux 62 sélections s’effondre sur le bord de la touche, après un plaquage sans gravité de Louis Gimbert. En se touchant la cheville, Huget clame immédiatement "c’est pété", en parlant de son tendon d’Achille.

Une rupture, de plus en plus probable, signifierait l’inexorable fin de carrière du champion de France 2019. Soutenu par les acteurs de ce choc aux allures de phases finales, le Toulousain est sorti du stade Ernest-Wallon béquilles en main, mais sourire en coin. Huget évoquait déjà en début de saison ses ennuis au tendon d’Achille. Ses craintes l’avaient fait basculer dans le choix de la retraite à la fin de la saison. Elles se sont aujourd’hui "concrétisées".

Top 14 - Yoann Huget (Toulouse) face au Racing 92Icon Sport

La question : La première de Gaël Fickou au Racing 92 vous a-t-elle convaincu ?

Entré à la 30e minute suite à la blessure de Louis Dupichot, l’ancien Parisien Gaël Fickou a joué la majorité de la rencontre, quelques jours seulement après son arrivée au Racing 92. Si la dernière semaine fut agitée médiatiquement suite à l’arrivée du centre français, le néo-Racingman a réalisé 50 bonnes minutes en franchissant dans les temps fort de son équipe et en défendant proprement sur les attaques toulousaines. Le principal intéressé avait d’ailleurs "à coeur de jouer contre Toulouse" pour ponctuer sa semaine d’intégration. Pour vous donc, la première apparition du Francilien est-elle positive ?

La première de Gaël Fickou au Racing 92 vous a-t-elle convaincu ? Sondage 499 vote(s) Oui Non

Par Clément LABONNE