Privés de match amical face à Toulon la semaine passée, le LOU s’avançait avec nombre d’inconnues en Auvergne. Sans leurs internationaux et plusieurs recrues comme Lima Sopoaga, les Rhodaniens s’en sont remis à leurs cadres pour l’emporter sur des Jaunards trop imprécis pour espérer l’emporter. Si Samuel Ezeala a bien ouvert les débats au quart d’heure de jeu, le LOU s’est ensuite mis en route pour contrer les offensives clermontoises.

C’est d’ailleurs sur un ballon de récupération et après une course plein champs de Loann Goujon que Xavier Mignot inscrit le premier essai des siens à la 18e minute plus tard. Celui qui revient à peine de l’InExtenso SuperSevens avec Lyon a été très en vue avec nombre de mètres gagnés et un impact physique déroutant pour la défense de l’ASM. Avec les absences de Josua Tuisova, bloqué aux Fidji, et de Noa Nakaitaci, toujours blessé au genou, le septiste pourrait vite s’installer sur l’aile lyonnaise s’il démarre la saison pied au plancher.

L’exploit individuel d’Ethan Dumortier

Sur l’autre aile, le jeune espoir lyonnais Ethan Dumortier s’est lui aussi signalé pour causer des maux de tête à son entraîneur. Rentré en cours de rencontre à la place de l’autre septiste, Tavite Veredamu, l’ailier de 20 ans s’est offert un essai dans un style aérien. À la 63e minute, les Lyonnais campaient dans les 22 mètres auvergnats avant que le ballon n’arrive dans les mains de l’ailier.

Grâce à son profil imposant (1m92 pour 91kg), Dumortier a cavalé le long de la ligne de touche en évitant puis raffûtant trois défenseurs auvergnats incapables de stopper ce produit de la formation lyonnaise. Avec 7 matchs de Top 14 à son compteur, l’enfant du LOU pourrait grapiller davantage de minutes cette saison et continuer de faire parler autant sa puissance naturelle que ses capacités d’évitement.

Lui aussi percutant, l’ancien Clermontois Tavite Veredamu a des qualités typiquement "septistes" à faire valoir aux yeux de Pierre Mignoni. Technique et habile ballon en main, l’international français sait autant faire jouer autour de lui que de faire avancer son équipe grâce à ses appuis. À un poste où le LOU a l’habitude d’avoir des cadres, l’indisponibilité des uns devrait faire le bonheur des autres.

Par Clément LABONNE