Le manager varois Patrice Collazo, revient sur la défaite de son équipe après un avantage de 17-0 après 20 minutes de jeu : "Sur nos 20 premières minutes, il y a zéro défauts, mais un match se joue en 80 minutes, et ça résume un peu notre saison... On a soufflé le chaud et le froid. On avait l'habitude de ne pas faire de bonnes entames mais de s'y mettre progressivement, cette fois-ci, ça a été le contraire, et il faut dire qu'ils ont eu 2-3 essais avec de la réussite. On ne perd pas la qualification aujourd'hui, on a eu les cartouches avant, mais on a été handicapé par les doublons...on a perdu beaucoup de points. Pendant la saison on a manqué de maitrise, et je pense que la période février-mars, on l'a payé cash, en fin de saison. C'est à ce moment qu'on a perdu du terrain..."

Une défaite qui prive non seulement Toulon d'une qualification pour les phases finales mais aussi de la 7e place, qualificative en Champions Cup, "c'est une déception pour nous, pour le club, pour les supporters. On n'a pas su prendre les points quand il fallait."