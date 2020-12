Les Lyonnais sont donc tombés en Corrèze, et ils auraient même pu repartir sans le point de bonus défensif si Enzo Hervé avait tenté l’ultime pénalité obtenue après la sirène, sur une nouvelle offrande de ses avants, dominateurs en mêlée. Car le LOU s’est fait secouer devant, à l’image aussi de sa touche totalement à côté aujourd’hui et incarnée par les nombreux lancers manqués par Joe Taufete’e lors de son entrée en seconde période. Sauf que la défaite d’une équipe ne se résume pas aux erreurs d’un joueur, c’est globalement tout un collectif qui a manqué de solutions et de créativité.

Au courage, au forceps et avec du réalisme, le CAB décroche un cinquième succès cette saison qui le place en meilleure position dans la seconde partie de tableau. Hervé (4 sur 5) a bonifié les rares temps forts corréziens, et a su soulager sa défense quand celle-ci subissait un peu trop. De l’engagement, il en a fallu notamment quand Kilian Geraci est venu contrer un dégagement adverse et a manqué de vitesse pour s’emmener le ballon dans l’en-but (75’). Clairement un tournant sur cette fin d’un duel que Lyon a plutôt dominé, sans concrétiser.

Noa Nakaitaci marque l’unique essai du match

La seule fois où les Lyonnais sont allés conclure une attaque, c’est en début de rencontre par Noa Nakaitaci, au même où la mêlée rhodanienne était un peu plus dominatrice, permettant à Bastareaud d’avancer et à Couilloud de jouer sur un petit côté (15’). Les tentatives de relances de Charlie Ngatai pour dynamiser son attaque n’ont ensuite pas suffi, et la frustration des offensives manquées a peu à peu fait douter la formation de Pierre Mignoni, pourtant un temps en supériorité numérique quand Hervé est venu plaquer Ngatai sans ballon (36’) ; carton sans conséquence.

Dans des conditions plutôt difficiles en raison de la pluie, les blessures en cascade n’ont pas aidé. Car Lyon a perdu très tôt Wisniewski (13’) et Bastareaud (15’), tandis que Brive a dû composer, et bricoler parfois, après les sorties de Japaridze (5’), Laranjeira (13’), Lee (18’) et Lobzhanidze (29’). C’est peut-être ce qui a donné une force mentale supplémentaire aux partenaires de Saïd Hirèche, un capitaine encore exemplaire en défense et qui a rassuré ses troupes. Le CAB enchaine ainsi pour la première fois de la saison deux succès consécutifs, ce avant d’aller jouer à Paris.