"Je ne sais pas si l'issue du match aurait été différente mais il est clair que notre domination en première mi-temps était nette mais inefficace car nous n'avons pas assez scoré. Nous étions bien dans le match mais nous avons manqué de réalisme: on finit deux fois dans l'en-but sans marquer. Et comme on l'a dit dans la semaine, ces matchs de phase finale se jouent sur des détails. Derrière on ne marque pas, et on prend un essai casquette à cinq mètres de notre ligne. Le sentiment qui domine, c'est la frustration. On a eu du mal à arriver ici, en barrage, mais on y est arrivés. Alors c'est dur de finir comme ça. L'équipe a tout donné, mais il nous a manqué ces fameux détails."