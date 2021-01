L'Aviron peut souffler. Pour la deuxième fois en trois jours, aucun cas de coronavirus n'a été détecté au sein du club, notamment lors des dernières analyses effectuées mardi matin. Cette issue heureuse met fin à une quinzaine très tendue sur les bords de la Nive, débutée par la réception des Anglais de Leicester le 19 décembre en Challenge européen. Le 26 décembre, plusieurs cas de Covid-19 sont apparus dans les rangs bayonnais, obligeant l'Agence régionale de santé (ARS), en lien avec la direction générale de la santé et le conseil scientifique du gouvernement, à fermer le club pour sept jours et la Ligue Nationale de rugby à reporter les matches prévus contre Castres et Pau.

Une décision prolongée de sept jours supplémentaire lorsque les analyses effectuées ont révélé que les dix cas positifs (neuf joueurs, un membre du staff) étaient issus de la souche anglaise du virus. Les joueurs contaminés ont passé des examens approfondis à Bordeaux. "Ils vont suivre un protocole à part mais sont considérés comme aptes", a indiqué le président Philippe Tayeb. La reprise de la compétition n'est pas pour tout de suite puisque le match prévu à Toulon, ce vendredi 8 janvier, a également été reporté.