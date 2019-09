Le demi de mêlée Teddy Iribaren aurait pu devenir l’homme du match. Dans cette équipe très rajeunie, et légèrement en souffrance, son attitude toujours très combative, a tracé un fil conducteur entre toutes les lignes. Il a tenté aussi comme il a pu, d’alléger la charge des responsabilités de son jeune ouvreur Antoine Gibert, avec lequel il a été associé pour la quatrième fois depuis le départ de la saison. On retiendra également ses deux transformations passées en bout de ligne, qui ont fait quatre points précieux. Malgré ses infirmités, le Racing 92 s’est hissé à seulement quatre unités des lyonnais, au milieu de la deuxième période, juste après l’essai de Brice Dulin, et c’était miracle, tant la domination lyonnaise était forte. Mais Teddy Iribaren s’est aussi oublié en deux occasions, et ces deux oublis ont beaucoup pesé dans les débats.

Un carton et un ballon mort

Sur première erreur, il a récolté un carton jaune, et son intervention qui a provoqué une petite échauffourée collective entre les deux équipes, a privé la sienne d’une occasion d’essai. Le talonneur Mickael Ivaldi s’était couché de façon illégale sur un ballon chaud à deux mètres de sa ligne. Teddy Iribaren l’a piétiné de façon trop flagrante dans un geste d’énervement. Si bien qu’il a accompagné sa victime sur le banc des exclus pendant dix minutes, et que l’arbitre a retourné la pénalité. On jouait la 38ème minute, et le Racing 92, juste avant la mi-temps, pouvait revenir à hauteur. Sa deuxième erreur, il l’a commise en deuxième période, sur un jeu au pied trop gourmand. Essayant de se rapprocher de la ligne au maximum pour trouver une pénaltouche et placer son alignement dans les meilleures conditions, il a tapé directement en ballon mort. On jouait la 65ème minute de jeu. Le Racing 92 venait juste de revenir au score (20-24). Les Franciliens pouvaient passer devant. Mais Teddy Iribaren s’est rendu coupable d’une faute de déconcentration énorme.

Par Guillaume Cyprien