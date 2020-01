Le fait : le maintien

Le SUA n'a pas connu sa saison la plus reposante en oscillant l'année dernière entre la quatorzième et la douzième place (avec une percée à la neuvième place lors de la quatrième journée). Mais qu'importe ! Après tout, les Agenais ont assuré l'essentiel, c'est à dire le maintien. Et de belle façon d'ailleurs car au soir de l'ultime journée, les Lot-et-Garonnais du manager de l'époque Mauricio Reggiardo comptaient neuf points d'avance sur Grenoble, premier relégué et 26 sur Perpignan, lanterne rouge.

Le joueur : Léo Berdeu

L'ouvreur symbolise bien cette jeune équipe agenaise, joueuse et spontanée. Arrivé de Lyon il y a deux ans, le grand ouvreur (1,95m) Léo Berdeu s'affirme sortie après sorties. Après une première année où il alterné au poste (26 apparitions, 15 titularisations) l'ouvreur de 21 ans prend de plus en plus d'assurance aux côtés du plus expérimenté Raphaël Lagarde. Doté d'une bonne longueur dans son jeu au pied, d'une belle assurance sous les ballons hauts et d'un goût prononcé pour l'attaque, il est un atout offensif pour le SUA.

Le match : 27-27 au Racing, le 12/10/2019

Ce ne fut pas une victoire mais dans les cœurs agenais, elle fut tout comme. Pour le compte de la 7ème journée de Top 14, le SUA se déplaçait dans la somptueuse Arena des Racingmen, une semaine après avoir perdu sur sa pelouse contre l'Aviron bayonnais. Revanchards à souhait, les Agenais se révoltent et marquent trois essais au Racingmen, qui n'ont dû leur salut qu'à une pénalité de Gibert à trois minutes de la fin.

La défaite qui fait tâche : 3-73 contre Bordeaux-Bègles, le 6/12/2019

Le Challenge ne figure certainement pas dans les objectifs prioritaires du SUA, mais la gifle reçue par l'UBB à Armandie le 6 décembre fait indubitablement désordre. Onze essais encaissés au total, sans oublier le festival au pied de Jalibert (six transformations, et trois de Botica) pour une défaite qui a tout de même pesé dans le moral des Agenais en cette fin d'année déjà difficile en Top 14.

La décla

" Si on lâche maintenant, on est mort "

a déclaré le manager Christophe Laussucq le week-end dernier au sortir de la lourde défaite à la Rochelle (40-8). Les Agenais doivent continuer à croire au maintien, coûte que coûte.