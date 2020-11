Plus de deux joueurs de l'effectif du LOU sont positifs au Coronavirus, de ce fait, la rencontre entre Clermontois et Lyonnais ne peut pas se tenir dimanche à 21h. Placés à l'isolement, l'état de santé des deux joueurs concernés ne suscite pas d'inquiétude d'après le communiqué officiel du club. Pour Clermont, c'est le deuxième match reporté de la saison (celui contre l'UBB n'ayant pas encore été reprogrammé) et le troisième pour le LOU après celui contre Bordeaux (3e journée) et contre le MHR (7e journée) Étant donné les circonstances, la LNR a décidé de décaler le match Stade Français-La Rochelle, prévu d'abord à 19h, sur l'horaire prime-time, à 21h05.