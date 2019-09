"Bien sûr ça fait du bien, toutes les victoires font du bien, toujours. C'était important, on était frustrés de notre début de saison. Honnêtement, sur le premier bloc de quatre, on avait vu qu'on avait démarré sur un bon standard contre La Rochelle mais petit à petit on était effrités. Heureusement, on a eu cette semaine de coupure aussi, qui nous a permis de faire le point sur ce qui n'allait pas et chacun de se remettre en cause, moi le premier, et bien sûr trouver les clés ensemble, pour trouver une réponse. On l'a vu cet après-midi, on a absorbé la première mi-temps et on a été capables d'être consistants sur la deuxième, de reprendre le score, et de ne pas s'affoler ensuite. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'énergie qu'on a mis dans le combat aujourd'hui, notamment dans la zone de ruck où on était présents. Donc c'est une bonne chose."