La victoire de Lyon la veille avait mis la pression sur les hommes de Christophe Urios, et leur réponse a été saisissante. S’ils ne décrochent pas de point de bonus offensif, ils ont fait preuve d’un bel état d’esprit pour signer un succès précieux chez une équipe qui n’a pas déméritée. Si plusieurs facteurs peuvent expliquer ce qui reste une contre-performance de Pau au Hameau, la prestation en touche concentre une bonne partie des difficultés des hommes de Nicolas Godignon sur leur terrain.

Avec huit ballons perdus dans ce secteur, difficile d’espérer. La bataille fut belle malgré tout, au regard de l’engagement des deux formations. Et la discipline a eu raison des espoirs palois, à l’image des cartons contre Dominiko Waqaniburotu (42’) et Tom Taylor (60’). À la suite du premier, l’UBB se montrait décisive grâce à une pénalité rapidement jouée par Maxime Lucu et ce contre conclu par Santi Cordero (49’, 13-20). Et le second était synonyme d’essai de pénalité (60’, 13-27).

La Section va chercher le bonus

On pourra louer l’attitude des Palois qui ont poussé sur la fin, ont montré une belle envie mais ont manqué de justesse et précision. Voilà pourquoi Antoine Hastoy a préféré assurer le bonus après la sirène (80’+4, 23-27). La réalisation de Daniel Ramsay, dans la foulée d’un jeu au pied de Matthieu Jalibert contré, avait permis de relancer la machine dans le final (68’, 20-27). Et c’est souvent en réaction que la Section a performé, comme avec Vincent Pinto dans le premier acte (33’, 10-10).

D’autant que l’Union a réussi à lancer son match en situation d’infériorité numérique, suite au carton contre Rémi Lamerat (19’). C’est à ce moment précis que Scott Higginbotham a su se distinguer, en force, suite à un décalage côté gauche (24’, 3-7), alors que Jalibert passait aussi une pénalité dans la foulée (29’, 3-10) . Et juste avant le retour aux vestiaires, la première réalisation de Cordero a aussi fait du mal à l’adversaire, après avoir réceptionné une transversale de son ouvreur (40’+1, 10-15).