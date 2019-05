"On a fait ce qu’il fallait pour se qualifier et même recevoir dans les deux compétitions, ce qui est positif. Mais dès qu’on arrive sur des matchs couperets, qui demandent plus d’intensité et donc de concentration et de précision, on est approximatif. Quand on perd deux quarts de finale, c’est qu’on n’est pas prêt à être champion, point"