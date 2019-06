La composition concoctée par le staff technique d'Ugo Mola n'avait choqué personne. Loin s'en faut. Mais elle avait tout de même soulevé une petite interrogation concernant le choix du demi de mêlée. Non pas qu'Antoine Dupont ne méritait pas de débuter cette demi-finale, mais se priver de Sébastien Bézy, de sa capacité d'analyse et de sa forme des dernières semaines, c'était un pari risqué dans l'hypothèse d'un match cadenassé. Et c'est ce qui s'est passé. Quand bien même les Toulousains ont pris l'avantage au score grâce à un essai en première période de Sofiane Guitoune, ils ont été perturbé, principalement dans les zones de ruck, les contraignant parfois à un jeu manquant de vitesse. Et peut-être un peu d'alternance dans le choix des zones de jeu.

Jusqu'à la 50e minute, les Rochelais ont donc perturbé le champion de France de la phase régulière. Et puis, Ugo Mola et son staff ont décidé de coacher. "L'apport du banc, notamment de (Sébastien) Bézy nous a fait beaucoup de bien", déclarait dans un élan de spontanéité dès le coup de sifflet final Maxime Médard. Et pour cause. Le demi de mêlée originaire de Bagneux en région parisienne avait noté durant la première mi-temps cette difficulté rencontrée par ses coéquipiers. A peine entré en jeu, il a remis de l'ordre dans la stratégie de son équipe.

Top 14 - Médard et Huget (Toulouse)Icon Sport

D'abord, du jeu dans l'axe, à zéro ou une passe. Ensuite, de l'avancée, profitant d'une plus grande fraîcheur physique. "On a senti que physiquement nous dominions un peu plus les impacts, a-t-il expliqué à l'issue de la rencontre. On a en profité. Mais, c'est ce dont nous avions parlé avec Ugo (Mola). Pendant la mi-temps, avec les autres remplaçants, l'idée, c'était d'analyser aussi un peu les failles à utiliser afin de pouvoir apporter un truc supplémentaire. A la mi-temps, on a justement parlé de ces problèmes de ruck avec les autres joueurs de la charnière." Avec une efficacité quasi-immédiate.

Le manager stadiste Ugo Mola estime que son équipe a trouvé la clé dès l'instant où ses premiers remplaçants sont entrés en jeu. "L'apport de notre a été colossal, a jugé Mola. On savait qu'on avait ce profil-là de joueur pour faire ça (ndlr : jouer dans l'axe et autour des rucks). Les garçons entrés en jeu nous ont permis de resserrer la défense rochelaise. Je pense à Tolofua, Van Dyk ou Castets qui ont fait une entrée monumentale." Et d'ajouter sourire aux lèvres : "Le jeu est porté par les hommes et les hommes de la fin de match nous ont permis de gagner." Ironie de l'histoire, c'est même Sébastien Bézy, en demi de mêlée filou qui a usé d'un trou de souris autour d'un ruck pour déverrouiller une partie jusque-là très serrée.

Coach Ugo Mola - ToulouseIcon Sport

Evidemment, la question se pose aujourd'hui d'une éventuelle titularisation de Sébastien Bézy pour la finale de samedi prochain. Rien n'est moins sûr. "Je n'ai aucun regret d'avoir laissé Bézy sur le banc au début du match car stratégiquement, c'est ce qui était voulu", a rétorqué Ugo Mola. Le joueur lui-même n'a pas semblé ni déçu, ni plus ambitieux après sa performance. "J'avais appris assez tôt pendant notre stage que je serai remplaçant, a-t-il commenté. C'était le choix des entraîneurs. Une stratégie a été mise en place et elle a fonctionné. Avec l'entrée de nos avants, c'était plus facile de jouer autour des rucks." Et de conclure dans un bel élan de collectivisme : "Sincèrement, tant que je suis dans les 23 et qu'on gagne la finale... "