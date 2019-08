Difficile d'établir une hiérarchie dans ce long championnat de Top 14. Mais parmi les grandes tendances, la Section paloise semble promise à une place dans le ventre mou. Frédéric Manca co-manager des Béarnais ne veut pas entendre parler d'un éventuel classement de fin de saison. "C'est difficile de situer les équipes. On veut d'abord passer ces 4 premiers matchs en essayant d'être le plus compétitif possible tous les week-end." Un calendrier plutôt chargé pour la Section qui lors des 6 premières journées, a reçu Brive, se déplace à Montpellier, Clermont, et Toulouse entremêlé de la réception d'Agen et du Racing.

Le meilleur moment pour défier ces équipes se diront certains, mais pas Frédéric Manca. "Tout le monde est impacté. Pour nous il s'agit de 5 internationaux. Forcément ça créé un manque de profondeur à certains postes. Les grosses équipes, elles sont préparées à cela." Néanmoins, la Section souhaite bien figurer contre ces équipes. Le co-manager a hâte de voir la réelle valeur de son équipe.

"Il y a 7 ou 8 équipes qui semblent armées pour disputer les phases finales. Notre objectif est d’emmerder un maximum de grosses équipes. Puis d'analyser nos performances bloc de matchs par bloc de matchs." Si le championnat s'annonce sans trop d'enjeu pour Pau, l'enjeu pourrait se trouver à une toute autre échelle, au niveau européen. Deux ans après l'épopée qui avait conduit les palois au porte d'une finale du Challenge européen, quasiment à domicile (Bilbao), ils retrouveront une poule difficile avec Cardiff, les Leicester Tigers, et les Italiens de Calvisano. Mais pour le moment place à Montpellier, où les visiteurs opposeront à la puissance du MHR, la vitesse et la malice de ses arrières.

Par Baptiste Barbat