Top 14 - Le Racing, très haut puis très bas

Indisciplinés, fébriles, maladroits et globalement incapables de mettre du rythme à une rencontre en tout point lénifiante, les Racingmen se sont logiquement inclinés contre Lyon samedi soir, au Paris Défense Arena. Ce revers à Nanterre est d'ailleurs le deuxième de la saison. C'est grave docteur ? "Face à une équipe prenant le minimum de risques comme Lyon, explique Laurent Labit, nous savions que nous devions être efficaces dans la conservation des ballons et les sorties de camp. Au final, on a tout fait à l'envers et on a construit le match des Lyonnais".

" Nous avons manqué de conviction dans le combat "

A Nanterre, seuls l'international irlandais Simon Zebo et le jeune Géorgien Guram Gogichashvili ont donc évolué à leur niveau réel, laissant leurs coéquipiers enchaîner les fautes de main et autres balourdises. "Nous sommes tous très déçus, poursuit Labit. Des touches pas droites ou des pénalites en mêlée ne nous ont jamais permis de lancer le jeu. Nous avons également manqué de conviction dans le combat" Après sept journées de championnat, on ne sait donc toujours pas quel est le niveau réel de cette équipe du Racing 92, tantôt facile contre Toulon ou le Stade français, tantôt médiocre contre Clermont ou Lyon.

"Je ne suis pas inquiet, enchaîne l'entraîneur des trois-quarts franciliens. Quand les voyants sont au vert, je sais ce qu'est capable de réaliser cette équipe du Racing." Quant à la qualité globale des matchs du championnat, Laurent Labit se voulait énigmatique : "Le Top 14 va bien. Tout le monde travaille et tout le monde est quasiment professionnel. Le championnat se porte très bien". C'est une évidence.