Rugbyrama : Comme Toulouse contre la Rochelle, la logique de la phase régulière est respectée. Mission accomplie.

F.A : C'est toujours un passage obligé qui est toujours stressant à aborder. A une marche d'une finale, il y a toujours du stress et de l'incertitude. Ça se termine bien. C'est important de passer des caps comme celui-là. Il y a toujours l'envie d'avoir ces quinze jours où tu peux construire et avoir un peu plus de sérénité, mais aussi le doute qu'il peut y avoir sur le rythme et l'intensité. Content de voir tout le groupe récompensé de pouvoir disputer une finale à Paris et de se mettre dans une position d'aller chercher un titre supplémentaire.

Votre équipe a connu une entame compliquée. Lyon vous a mis sous pression d'entrée.

F.A : C'était une belle équipe de Lyon. Elle a des armes un peu partout. On a absorbé. On ne s'est pas affolé. On avait parlé de l'importance de l'expérience dans la semaine, des moments comme ça où tu ne vacilles pas. Quand on a pris un essai, on a été capable de suite de reprendre trois points, de revenir chez eux régulièrement. On a réussi petit à petit, sur les basiques, à construire notre victoire. Il y a plein d'imperfections. On a eu un souci de sorties de camp. On l'a réglé. Ce qui est important, c'est de voir la force du groupe.

" La finale rêvée, c'est quand tu la gagnes "

Avez-vous douté dans cette demie ?

F.A : On sent plus de maturité et d'expérience dans ces moments-là, à l'approche des demies. C'est dans des moments comme ça que l'on voit qu'on reste calme, lucide et qu'on continue de croire en nos basiques. On a souffert par le passé, on a appris de ça. On a été capable aussi de construire un palmarès. Les garçons ont gagné en confiance. Il faut qu'ils transpirent ça un maximum dans la semaine à venir.

Clermont n'a jamais gagné en quatre finales contre Toulouse. C'est dire le défi qui vous attend.

F.A : C'est un challenge de plus à relever. Ce n'est pas la moindre des choses, forcément. Les Toulousains ont été consistants de bout en bout de la saison. Ils ont été numéro 1 longtemps. Quelque part, il y a une certaine logique si on regarde le classement. D'abord, ce qui va être important, c'est le processus de récupération de la semaine. On va avoir à un jour de moins de préparation. Il faut se mettre dans des bonnes conditions pour préparer cette finale.

C'est la finale rêvée ?

F.A : La finale rêvée, c'est quand tu la gagnes. C'est surtout ça. On verra.