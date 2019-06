Toulouse :

Le troisième ligne et capitaine Jerome Kaino (cheville), le centre Pita Ahki (cheville), le pilier Charlie Faumuina (cuisse) et le demi d'ouverture Zack Holmes (adducteurs) sont aptes. Au centre, Pita Ahki devrait ainsi être préféré à Romain Ntamack, à la mêlée Antoine Dupont à Sébastien Bézy et à l'ouverture Thomas Ramos à Zack Holmes, sachant que le poste d'arrière sera occupé par Cheslin Kolbe. En deuxième ligne, le staff devrait s'orienter vers un duo composé de Richie Arnold et Iosefa Tekori.

Richie Gray devrait être remplaçant en compagnie de cinq autres avants, selon la stratégie choisie par le staff toulousain, qui devrait ne placer que deux arrières sur le banc: Ntamack et Bézy. L'Australien Zack Holmes serait alors hors groupe. Le Stade Toulousain sera toujours privé de ses blessés longue durée: les talonneurs Leonardo Ghiraldini et Julien Marchand (genou), le pilier Dorian Aldegheri (genou), les centres Pierre Fouyssac (genou) et Maxime Mermoz (épaule), l'ailier Lucas Tauzin (biceps) et le troisième ligne Louis-Benoît Madaule (genou).

La Rochelle :

Vito présent, interrogation pour Atonio. Après leur barrage victorieux au Racing 92 (13-19), les Maritimes devraient reconduire le même groupe contre Toulouse. Cette semaine, la seule incertitude concernait l'état du genou du pilier droit Uini Atonio, touché à Colombes, et quelque peu ménagé. L'habituel capitaine et troisième ligne centre néo-zélandais Victor Vito, qui a retrouvé la compétition dans les Hauts-de-Seine après un mois et demi d'absence en raison d'une douleur à l'épaule, figure de nouveau dans le groupe. Idem pour les internationaux Geoffrey Doumayrou et Kini Murimurivalu, sortis vendredi dernier avec quelques bobos.

Le Fidjien devrait conserver l'arrière et les véloces Vincent Rattez et Arthur Retière, qui peuvent également couvrir ce poste, les ailes. Pareil pour la paire de centres, composée de Doumayrou et Jérémy Sinzelle, et la charnière néo-zélandaise (Ihaia West et Tawera Kerr-Barlow). Malgré le retour de Vito, le directeur sportif Jono Gibbes pourrait laisser le N.8 à Grégory Alldritt, performant ces derniers mois. Le talonneur Jean-Charles Orioli, plus expérimenté que l'explosif Pierre Bourgarit, devrait également être conservé dans le XV de départ.