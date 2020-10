"On avait envie de lancer notre saison à l'extérieur et c'est désormais chose faite. Le championnat est compliqué, on connaissait la qualité du Racing, même s'ils avaient mis quelques cadres au repos en vue de la finale de Champion's Cup. [...] Pour revenir à nous, on aime généralement avoir trois ouvreurs sur le terrain: Thomas Ramos se plaît à ce poste, et ça se voit. Romain Ntamack et Zack Holmes ont également été très bons contre le Racing."