Quelles sont les sensations après avoir rejoué au rugby ?

Ça fait beaucoup de bien. Nous avions arrêté depuis cinq mois, nous nous entraînons depuis deux mois sous de fortes chaleurs. Nous avions hâte de retrouver ces premiers matchs. Cela fait beaucoup de bien physiquement et mentalement.

Qu’avez-vous pensé de ce match de reprise ?

Nous nous sommes beaucoup concentrés sur nous. Nous avons essayé de mettre en place ce que nous avions vu durant la préparation, d’être appliqués. Alors bien sûr tout n’a pas été parfait. Il ne faut pas oublier que c’était le premier match depuis plus de cinq mois. Il y a beaucoup de points à améliorer mais on avance. C’est un premier pas, « un premier retour à la compétition » et ça fait du bien.

Que retenez-vous de cette rencontre ?

Notre mêlée a été mise à mal en début de match. Petit à petit nous avons réussi à rebasculer sur du positif. Et puis il y a ce « money-time », ces dernières minutes que l’on avait ciblées où l’on voulait être vraiment précis et au final on perd la dernière touche et la dernière mêlée. Si on fait ça en Top 14, on sera forcément puni. Il reste du travail. Pour ce qui est du positif, on retiendra l’engagement, l’état d’esprit du groupe, notre défense. On joue à 14 pendant vingt minutes (cartons jaunes de Vaipulu et Guillemin), et on ne lâche rien. Les jeunes qui ont joué ce soir ne se sont pas cachés. Quand nous, les « anciens », nous voyons ces jeunes batailler, ça fait beaucoup de bien. Ça crée une sorte d’émulation dans le groupe et nous en avons besoin.

Vous avez fait preuve d’une très grande indiscipline (une vingtaine de pénalités concédées N.D.L.R.). Est-ce un point à travailler ?

C’est un match amical, le premier… C’est souvent comme ça. En plus nous avons eu pas mal de changements à l’intersaison donc il faut qu’on arrive à prendre nos marques, à mettre en place notre jeu. Ça prend du temps, ça ne fait pas en un match et en si peu de temps. Mais en effet, ce soir c’est cette indiscipline qui nous met à mal. Je crois qu’à la mi-temps, l’arbitre a sifflé onze pénalités contre nous, pour quatre pour Agen. C’est difficile de gagner un match de Top 14 avec autant de pénalités concédées. Donc c’est un axe à corriger bien évidemment. C’était déjà un mal récurrent la saison dernière.

Vous parliez des recrues. Comment se passe leur intégration ?

Elle a plutôt été bonne. On a eu du temps et une longue préparation pour travailler ensemble. Pas mal d’étrangers, qui ne parlent pas tous français sont arrivés, donc c’est un peu plus difficile. Il faut prendre le temps mais pas trop non plus car la compétition arrive vite. Mais le groupe, plus jeune que les autres années, est très appliqué et à envie de bien faire.