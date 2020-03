Le maintien à nouveau vers les hauteurs ?

Que ce Top 14 est serré ! Au lendemain de la 17e journée, six clubs se tiennent en 8 points et vont batailler jusqu'au bout pour rester dans l'élite : Bayonne (9e, 33 points), Castres (10e, 33 points), Brive (11e, 33 points), Pau (12e, 28 points), Agen (13e, 26 points), et le Stade Français (14e, 25 points). Surtout, le maintien pourrait se jouer sur des bases très élevées, étant donnés le calendrier et la forme affichée par les clubs du bas du classement.

La barre des 40 points pour se maintenir n'a plus été atteinte depuis 2014-2015, saison où l'on avait tutoyé les sommets. Devant le LOU, dernier avec 41 points, Bayonne s'était vu reléguer en Pro D2 avec 52 points, un record depuis le passage à 14 clubs. Depuis, le maintien a tutoyé la quarantaine (38 points en 2017, 39 en 2018) mais aussi connu une sévère baisse la saison dernière, avec Grenoble qui s'est retrouvé barragiste avec 29 points.

Des concurrents pleins de ressources

Déjà en avance avec 33 points, Castres et Brive sont à créditer d'une vraie solidité à domicile, tandis que Bayonne, s'il a un calendrier compliqué à Jean-Dauger (Racing, Bordeaux-Bègles, Toulon et Lyon) a prouvé qu'il était capable d'aller glaner des points à l'extérieur et vient d'enchaîner deux succès. Plus bas, Pau, en perdition depuis le mois de novembre avec 7 défaites consécutives, vient de relever la tête face à Montpellier (19-15). Agen fait figure d'équipe imprévisible, capable dernièrement de s'imposer à Bayonne ou à Brive comme de s'incliner à domicile contre Castres et Clermont. Dernier de la classe, le Stade Français, toujours sans succès à l'extérieur, affiche un vrai regain de forme et était tout près de gagner à Toulon (19-18). Surtout, le club de la capitale va jouer 6 de ses 9 derniers matchs à Jean-Bouin, et va récupérer son centre international Gaël Fickou après la fin du 6 Nations.

Tous ces éléments rendent la course au maintien très indécise mais surtout extrêmement relevée. La prochaine journée, les 21 et 22 mars, verra s'affronter les six clubs à la lutte (Agen-Pau, Castres-Bayonne, Stade Français-Brive) et rebattra encore un peu plus les cartes parmi les candidats au Top 14 la saison prochaine.