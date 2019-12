"C'est allé plus vite que ce que je pensais"... Le Top des déclas

Azéma : "Qu’est-ce que j’ai fait dans la semaine pour que l’on soit à ce niveau ?"

La défaite ne passe pas pour le manager clermontois. Son ASM a été puni à Mayol ce dimanche (41-19) avec six essais encaissés et il se demande les causes de cet échec. "Cela m’agace de voir une telle attitude collective. Et je m'inclus dedans ! Qu’est-ce que j’ai fait dans la semaine pour que l’on soit à ce niveau ? Il n’y a pas eu d’intensité ni d’envie" a confié Franck Azéma

TOP 14 - Franck Azéma (Clermont) face au RCTIcon Sport

Pour Yannick Bru, l’Aviron n’est "pas payé"

"Malgré tout cet engagement-là et cette domination-là, ce n’est pas payé". Voilà le ressenti du coach bayonnais après le match nul 6-6 concédé face à Brive. Sous un temps houleux, il estime que les siens ont fait le match qu'il fallait. "J’ai vu un état d’esprit admirable, une première mi-temps contre le vent gerée comme il fallait, une deuxième jouée parfaitement sur l’aspect stratégique" a-t-il ajouté.

Pollard : "C’est allé plus vite que ce que je pensais"

On peut être champion du monde et surpris par le Top 14. "Il faut dire qu’il n’y a pas beaucoup d’endroit dans le monde où vous pouvez faire ça.". Son déplacement dans l'enceinte particulière de La Défense Arena l'a étonné et le synthétique que revêt ce stade avec. "C’est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais. J’imagine que c’est en raison du revêtement synthétique. On en avait parlé durant la semaine pour bien se préparer."

Top 14 - Handré Pollard (Montpellier) contre le Racing 92 lors de son 1er match avec le club héraultaisIcon Sport

Lespiaucq : "On le perd en touche"

Défaits à Jean Bouin, le capitaine palois sort de cette rencontre frustré. Frustré parce que pour lui, le secteur de la touche n'a pas été maîtrisé. "Il me semble assez clair qu’on a perdu le match en touche. Nous avons égaré trop de munitions".

Etzebeth : "Mayol, c'est incroyable"

"C'était incroyable. Les supporters sont géniaux, la foule est impressionnante. Marcher du bus au vestiaire est dingue. C'est vraiment agréable de jouer ici, à Mayol. J'ai déjà envie de revenir." Le colosse sud-africain a adoré l'ambiance de Mayol. Pour sa première titularisation sous le maillot rouge et noir en Top 14, Eben Etzebeth a même inscrit le premier essai de la partie face à Clermont.