Top 14 - Clermont qui tombe à Grenoble, Toulon qui souffle... Nos pronos pour la 9e journée

Grenoble – Clermont

Déjà battu à deux reprises dans son stade des Alpes, le FCG s’avance sans fanfaronner face à l’actuel leader, Clermont, également sa bête noire. La dernière fois que l’ASMCA s’est présentée en Isère, les Auvergnats l’avaient emporté 59-18, neuf essais à la clé. Un scénario catastrophe qui paraît toutefois peu envisageable, cette fois, Grenoble étant dans une meilleure dynamique et Clermont handicapé par le doublon.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1331 vote(s) Grenoble Clermont Match nul

Notre pronostic : victoire de Grenoble avec bonus défensif pour Clermont.

Castres – Pau

Lourdement battus la semaine dernière à Clermont, les Castrais doivent se racheter à domicile afin de passer une trêve l’esprit tranquille. Mais méfiance, car les Palois sont des concurrents directs à la qualification et s’étaient déjà imposés la saison dernière à Pierre-Fabre. Cette défaite avait été le point de départ d’une sombre période, qui précéda la folle cavalcade castraise jusqu’au titre.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1085 vote(s) Castres Pau Match nul

Notre pronostic : victoire avec bonus offensif pour Castres

Toulon - Perpignan

C’est le sommet du bas du tableau ! Le treizième reçoit le quatorzième. Qui l’eut cru avant le début de la saison. Néanmoins, les Toulonnais, bien que mal en point, partent largement favoris puisque les Catalans n’ont pas encore remporté le moindre match cette saison. Surtout, les Varois ont encore une marge de manœuvre face aux équipes qui luttent pour le maintien et ils l’avaient prouvé face à Agen.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1232 vote(s) Toulon Perpignan Match nul

Notre pronostic : victoire de Toulon

La Rochelle - Agen

Avant la trêve de novembre, les Rochelais ont l’occasion de renouer avec le top 6. Après être revenus victorieux de Toulon, les Maritimes peuvent enchaîner un troisième succès d’affilée. En face, Agen n’a plus gagné depuis le 15 septembre et le match nul récolté à domicile face à Grenoble n’a pas donné satisfaction. Les Lot-et-Garonnais vont donc jouer crânement leurs chances sur une pelouse qui ne leur réussit guère dernièrement.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1028 vote(s) La Rochelle Agen Match nul

Notre pronostic : victoire avec bonus offensif de La Rochelle

Toulouse – Bordeaux-Bègles

Victorieux à Perpignan, les Toulousains sont dans une belle dynamique et, pour rester dans le trio de tête, doivent l’emporter. Mais, diminués par l’absence des internationaux (ajoutés à celles des blessés et suspendus), ils sont fragilisés. Les Girondins, auteurs d’une démonstration et d’un succès bonifié, espèrent en profiter (même s’ils ne peuvent compter sur Poirot et Serin) et s’offrir un gros coup à l’extérieur, qui leur ouvrirait des perspectives réjouissantes.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1162 vote(s) Toulouse Bordeaux-Bègles Match nul

Notre pronostic : victoire de Toulouse avec bonus défensif pour l'UBB

Lyon – Stade français

Après trois défaites consécutives (deux en Coupe d’Europe, une en Top 14), la victoire est impérative pour le Lou désormais sixième, sur sa pelouse face au Stade français. Les Parisiens, dauphins au classement, viseront une quatrième victoire à l’extérieur, pour rester dans la roue du leader clermontois, également en déplacement dans l’ancienne région Auvergne-Rhône-Alpes, à Grenoble.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1192 vote(s) Lyon Stade Français Match nul

Notre pronostic : victoire de Lyon

Montpellier – Racing 92

Après deux défaites consécutives concédées dans les dernières minutes face à Newcastle et au Stade français, les Héraultais, septièmes, veulent retrouver le chemin du GGL Stadium dimanche face au Racing 92. Afin de retrouver confiance et de réintégrer le top 6. Le Racing 92, quatrième, reste lui sur trois victoires d’affilée et tentera de ramener de Montpellier son troisième succès en déplacement en Top 14.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1174 vote(s) Montpellier Racing 92 Match nul

Notre pronostic : victoire de Montpellier avec bonus défensif pour le Racing