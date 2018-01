Radradra.. de retour à l’entraînement !

Que les fans Toulonnais (et Bordelais ?) se rassurent : Radradra est bien de retour ! Absent depuis plus d’une semaine, la pépite fidjienne a refait son apparition à l’entraînement. Un retour initialement annoncé pour mardi, comme l’avait indiqué son président Mourad Boudjellal... Le joueur a donc fait durer le plaisir et n’a rechaussé les crampons que ce jeudi.

Auteur d’un bon début de saison, l’ailier de 25 ans a tout de même fait parler de lui cette semaine : d’abord absent à la reprise de son club jeudi dernier après les fêtes (avec son compatriote Fidjien Tuisova), il a aussi trouvé un accord avec l’UBB pour l’année prochaine alors qu’il est en fin de contrat avec Toulon en juin. Une semaine qui n'a pas été de tout repos pour son club et ses supporters, mais que personne ne s’inquiète, Radradra sera prêt pour la deuxième partie de saison, les fêtes sont passées !