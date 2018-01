Raconte moi ton essai … Danty : "J’ai dû me jeter"

On joue la 35ème minute. Sur une touche rapidement jouée par le demi de mêlée Clement Daguin, le jeu rebondi avec les avants avant que Jules Plisson ne soit trouvé. L’ouvreur lève les yeux et effectue une passe sautée sur l’extérieur. Le ballon se retrouve alors dans les bras du centre fidjien Waisea, la suite appartient à Jonathan Danty de la raconter : "Sur la passe sautée de Jules (Plisson), je suis un peu en retrait. Waisea récupère, il casse le plaquage et trouve la solution avec Tony (Ensor) qui arrive lancé. Après, ça se joue à la course, j’arrive au soutien et je me jette par terre pour récupérer sa passe et éviter l’en avant. Je n’ai ensuite plus qu’à aplatir."

Un essai important permettant aux Parisiens de virer en tête à la mi-temps et de faire le break dans un match jusqu’alors très fermé. "C’est vrai que l’essai est important. On domine pas mal le match mais on n’arrive pas à scorer. Les conditions en plus étaient difficiles, surtout au niveau des appuis, donc rentrer à la mi-temps avec cet avantage nous a donné de la confiance pour la suite".

Jonathan Danty (Stade Français)Icon Sport

Une belle satisfaction pour le Français, qui inscrit à cette occasion son premier essai personnel de la saison. Grâce à cette victoire bonifiée, le Stade français se retrouve à 10 points du premier barragiste, Toulouse. De là à y voir un objectif pour la deuxième partie de saison, il n’y a qu’un pas : "En tant que compétiteurs, on aimerait accrocher les 6 premières places. Mais la situation est plutôt délicate pour nous. Pour prétendre au top 6, il faut réussir à être régulier, et pour l’instant on ne l’est pas. Personnellement j’ai vécu des phases finales une fois avec le Stade français et on est allé au bout, donc si on pouvait être la surprise de la phase retour, je signe tout de suite".

Pour retrouver les sommets, le Stade français aura besoin d’un Jonathan Danty à son meilleur niveau. Interrogé sur l'essai de ses rêves, le jeune trois-quarts centre revient sur sa saison 2014- 2015 et la rencontre contre Grenoble, à Jean-Bouin : "On était sur la ligne des 50 (mètres). L’action part d’une touche il me semble, je reçois le ballon directement du numéro 9. Je casse le plaquage et je pars seul marquer. Je n’ai pas beaucoup inscrit d’essais mais c’est sans doute un des plus beaux que j’ai marqués."

Propos recueillis par Paul Arnould.