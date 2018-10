Lyon : Jonathan Pélissié blessé, Charl McLeod arrive, Virgile Bruni touché

La blessure de Baptiste Couilloud, victime d’une fracture du péroné et de lésions ligamentaires face à Grenoble, interpellait déjà sur la possibilité de faire signer un joker médical au poste de demi de mêlée. Celle de Jonathan Pélissié, touché à l’échauffement lors du déplacement au Racing et qui souffre d’une fissure au ménisque, ne laisse plus d’autre choix au LOU.

Les deux demis de mêlée seront absents respectivement six et trois mois. Pour pallier à cela et comme cela nous a été confirmé par le club, Charl McLeod va faire son arrivée à Lyon en qualité de joker médical, au moins le temps de l’absence de Jonathan Pélissié, même si son bail pourrait s’étendre davantage. Le joueur est arrivé ce mercredi et s’entrainera dès cette fin de semaine avec sa nouvelle équipe pour vite postuler.

Libre, le Sud-Africain avait été poussé à la porte par le Stade français l’été dernier, avec qui il était pourtant sous contrat jusqu’en juin 2019. L’ancien joueur de Grenoble (2014-2017), âgé de 35 ans et double vainqueur de la Currie Cup avec les Natal Sharks, tachera d’apporter son expérience à un poste où postulent désormais Jean-Marc Doussain et le jeune Quentin Delord.

Concernant les autres blessés, le troisième ligne Liam Gill souffre du dos, l’ouvreur Jonathan Wisniewski d’une déchirure à l’adducteur gauche et l’arrière Jean-Marcellin Buttin est touché aux côtes. Mais lors d’une séance ce mercredi à Givors, c’est Virgile Bruni qui a dû stopper net son effort, touché à la cuisse gauche. Le troisième ligne revenait d’un an d’absence suite à une rupture du ligament croisé antérieur, du genou gauche.