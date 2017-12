Buononato : le Racing lui a ouvert les portes du Top 14

Avec une moyenne pondérée de 17,2 JIFF par feuille de match sur l’ensemble de la saison, le Racing 92 est le meilleur élève du Top 14. Un chiffre qu’on ne manque pas de souligner du côté club altoséquanais, puisqu’il met particulièrement en avant son centre de formation dont 50% de ses pensionnaires depuis 10 ans ont fait carrière et qui a biberonné 13 joueurs ayant au moins une feuille de match avec l’équipe professionnelle actuelle. Une fierté qui est aussi un peu celle d’Adrien Buononato.

Nommé par Jacky Lorenzetti directeur sportif du centre de formation et coach des Espoirs du Racing 92 en 2012, l’année du grand déménagement dans les installations du Plessis-Robinson, l’actuel manager d’Oyonnax a aussi grandi en même temps que ses talents en devenir. "C’était un entraîneur proche de ses joueurs, parfois taquin et chambreur, mais rude, exigeant et qui aimait particulièrement les guerriers" se rappelle le pilier Cedate Gomes Sa, qui assure "avoir vécu ses plus beaux souvenirs de rugby à cette époque".

Jacky Lorenzetti (Racing) - Racing 92 / Leicester Tigers, Stade Yves-du-Manoir (14 octobre 2017)Getty Images

La rencontre avec Quesada a tout changé

Son fait d’arme : avoir su fédérer des jeunes venus d’horizons divers pour les emmener jusqu’au titre de Champion de France Elite 2 en 2014. Et donner à plusieurs d’entre eux les derniers éléments pour trouver leur place dans le milieu professionnel. Les Jérémie Maurouard (La Rochelle), Walter Desmaison (Mont-de-Marsan), Cedate Gomes Sa et Xavier Chauveau (Racing 92), Étienne Dussartre (Grenoble) ou encore Khatchik Vartanov et Luc Barba, qu’il dirige aujourd’hui à l’USO.

C’est la réussite de cette génération qui a permis de tirer vers le haut la suivante, championne de France Élite 1 en 2015 avec Camille Chat, Louis Dupichot, Boris Palu et Mathieu Voisin, tous dans la rotation de l’équipe fanion cette saison. Cette mission au Racing 92 a aussi permis à Buononato de croiser la route de Gonzalo Quesada durant la saison 2012-2013. Et de nouer une relation de travail suffisamment intéressante pour que l’Argentin lui propose, moins d’un an plus tard, un poste d’adjoint au Stade français. La suite est bien connue : le Bouclier de Brennus avec Paris en 2015, un trophée partagé de meilleur staff de Top 14 dans la foulée, un rôle de numéro un à Oyonnax à l’été 2016, une montée en fin de saison et un deuxième trophée de meilleur staff, de Pro D2 cette fois. Où l’évolution rapide d’une carrière qui a pris un tournant décisif lors de son passage au Racing 92. Alors merci qui ? Merci Jacky !