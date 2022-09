Il en était question depuis quelques temps, ne nous le cachons pas. La fin de carrière de Wesley Fofana est une tristesse absolue pour tout fan de rugby, mais elle était de plus en plus prévisible. Un dernier espoir avait fleuri chez le joueur de 34 ans lorsqu'en avril dernier, il parvenait à enchaîner trois matchs, mais cette utopie n'était que de courte durée. Finalement encore blessé, le centre historique de l'ASM a décidé de dire stop le 18 juillet dernier. "En cours de saison, la décision a commencé à mûrir dans ma tête", confiait l'intéressé à Midi Olympique, dans un entretien exclusif.

"J'en avais parlé avec le président Guillon depuis longtemps déjà, bien avant qu'on ne l'évoque dans la presse. J'ai toujours respecté mon corps et il fallait que je regarde les choses en face. Ce corps avait mal, clairement. Il fallait que je l'écoute." Après 13 saisons à l'ASM, club avec lequel il a été champion de France par deux fois et vainqueur de la Challenge Cup en 2019, Fofana finissait donc par se résigner. "Mon corps, les douleurs, les rechutes... C'était le moment [...] j'ai mis du temps à me rendre à l'évidence. J'avais encore un an de contrat et des mecs, une équipe, avec qui j'avais encore très envie de jouer."

Malgré cette fin précipitée, Fofana assure que tout s'est fait en bons termes avec le club et que ce dernier ne lui a jamais forcé la main. "L'ASM a été très correcte avec moi, il n'y a jamais eu de bras de fer." Il poursuivait : "Ce sont plutôt mes proches, dans le secteur médical, qui ont essayé de me faire comprendre petit à petit qu'il fallait envisager la fin".