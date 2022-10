Les matchs :

Samedi 15 octobre : Racing 92 - Montpellier à 15h

Samedi 15 octobre : Lyon - Pau à 17h

Samedi 15 octobre : Bayonne - Perpignan à 17h

Samedi 15 octobre : Toulon - Castres à 17h

Samedi 15 octobre : Stade Français - Brive à 17h

Samedi 15 octobre : Clermont - Bordeaux à 21h05

Dimanche 15 octobre : Toulouse - La Rochelle à 21h05

Les arbitres :

Racing 92 - Montpellier : M. Descottes assisté de MM. Gasnier et Bridoux. Vidéo : M. Bonhoure.

Lyon - Pau : M. Nuchy assisté de MM. Blasco-Baqué et Millotte. Vidéo : M. Gauzins.

Bayonne - Perpignan : M. Trainini assisté de MM. Rozier et Crapoix. Vidéo : M. Rebollal.

Toulon - Castres : M. Marbot assisté de MM. Rousselet et Mallet. Vidéo : M. Sclafer.

Stade Français - Brive : M. Minery assisté de MM. Brousset et Duhau. Vidéo : M. Dellac.

Clermont - Bordeaux : M. Ramos assisté de MM. Dufort et Coussan. Vidéo : M. Grenouillet.

Toulouse - La Rochelle : M. Cayre assisté de MM. Raynal et Puharre. Vidéo : M. Péchambert.

La stat' : 14

Et si les années se suivaient et se ressemblaient pour les Montpelliérains ? En tout cas, peut-être que les Cistes ne seront pas champions à l'issue de cette saison, mais leur entame de championnat ressemble fortement à celle du précédent exercice. Après sept journée, les Héraultais avaient déjà perdu deux fois à domicile et comptaient 14 points au classement, contre 15 cette saison.

Top 14 - Louis Carbonel (Montpellier)Icon Sport

Le choc : Toulouse - La Rochelle

C'est devenu un des classiques de notre championnat. Parmi les équipes les plus dominantes de ces dernières années, tant sur le sol français qu'européen, Toulouse et La Rochelle s'affrontent à nouveau à l'occasion de cette 8ème journée de Top 14. Dans un Ernest-Wallon plein à craquer, La Rochelle tentera de faire tomber l'ogre toulousain sur ses terres. Pas une mince affaire quand on sait que les Maritimes ne sont parvenus à faire tomber les Stadistes qu'à une seule reprise depuis l'automne 2017.