Philippe Saint-André a réagi au sujet de cette prolongation : "Nous sommes très heureux, Xavier et moi , de la prolongation de Thomas. C’est toujours un aboutissement de voir éclore des jeunes à fort potentiel formés au club, d’autant plus quand, comme Thomas, ils peuvent évoluer à plusieurs postes . Cela s’inscrit totalement dans la politique sportive du club pour les années à venir et nous sommes très content que la jeune garde y souscrive."