Le moment fort : La victoire à Grenoble (24e journée)

Replongeons dans le contexte de ce début du mois de mai. En cette fin de championnat, la lutte pour le maintien direct en Top 14 bat son plein. Agenais et Grenoblois sont à la bagarre au moment de croiser le fer sur le terrain des Isérois, lors de cette 24e journée qui s'annonce décisive. Les données comptables sont claires au matin de ce grand duel : les Agenais, douzièmes avec 34 points, ont la main sur les Isérois, treizièmes et barragistes avec 28 points. Reste que ce match à domicile est la dernière occasion pour les Grenoblois de mettre les Agenais sous pression, à deux journées du terme de la saison, en leur recollant aux basques juste avant une double réception très périlleuse pour les Lot-et-Garonnais (Castres puis le Racing).

Top 14 - Leo Berdeu (Agen)Icon Sport

Dans les faits, il n'en sera rien. Ce samedi 4 mai 2019, les Agenais ne laissèrent aucune chance aux Grenoblois, s'imposant sans trembler 29 à 11 au stade des Alpes, à la faveur d'un match trois étoiles de leur jeune ouvreur Léo Berdeu, 21 ans, auteur de cinq pénalités venant s'ajouter aux deux essais transformés de Romain Briatte et Clément Laporte. En prenant dix points d'avance au classement à deux journées du terme, les Agenais validaient ainsi leur maintien et l'accomplissement de leur objectif cette saison. Un coup de maître dont les Grenoblois ne se relèveront pas. Eux seront finalement condamnés à descendre en Pro D2.

Le moment difficile : L'annonce du départ de Mauricio Reggiardo, avant la deuxième journée de championnat.

Le championnat vient à peine de débuter et les Agenais sortent d'une fessée monumentale sur la pelouse de Clermont (67-23) en ouverture de la compétition, et se préparent à recevoir Perpignan, dans un match déjà capital contre un concurrent direct pour le maintien. C'est pourtant le moment que choisissent le président agenais Jean-François Fonteneau et son manager Mauricio Reggiardo pour annoncer que ce dernier ferait ses valises pour rejoindre Castres à l'issue de la saison. La précocité de cette annonce a pu surprendre. Mais les deux hommes ont très vite assumé leur choix.

Top 14 - Mauricio Reggiardo d'AgenIcon Sport

En choisissant de maîtriser leur communication, ils ont réussi à garder la main sur leur groupe. Un coup gagnant. Mauricio Reggiarde explique : "Je ne me voyais pas m'occuper de la saison 2019-2020 d'Agen, y faire venir des joueurs, leur présenter le projet du club tout en sachant que je ne serai plus là. En faisant cette annonce très tôt, nous avons pris un gros risque. Nous aurions pu nous torpiller mentalement." Et même si le technicien reconnaît que cette annonce "a perturbé ses joueurs" dans un premier temps, il a su très vite les remobiliser pour accrocher le maintien.

Le tournant : La fin du mois de février et deux matchs décisifs remportés

Il est des victoires qui marquent plus que d'autres. Si tous les matchs ont été importants dans la saison lot-et-Garonnaise, l'enchaînement de la victoire contre Toulon (19-10) puis du déplacement victorieux (20-13) à Perpignan (16e et 17e journée) apparaît comme un des actes fondateurs de la fin de saison réussie des Agenais. Contre Toulon, d'abord, les Agenais se sont révélés face à une équipe encore en course pour le top 6.

C'est le moment où les hommes de Reggiardo "ont pris leur destin en mains", ainsi que titrait Midi Olympique le 18 février. La victoire agenaise a éliminé les Toulonnais de la course à la qualification tout en propulsant les Agenais sur une dynamique vertueuse sur laquelle ils sauront voguer. Dans la foulée, en remportant la bataille du bas de tableau face à Perpignan à Aimé-Giral, les hommes du trio Vaquin – Prosper – Reggiardo ont condamné les Sang et Or à la dernière place tout en s'offrant le droit de jouer le maintien direct ou, le cas échéant, le barrage face au finaliste de Pro D2. Un moment charnière, tant mentalement que comptablement.

Top 14 - Victoire d'Agen face à ToulonIcon Sport

Le joueur clé : Léo Berdeu, ouvreur

Mauricio Reggiardo l'a répété à l'envie depuis sa prise de fonction à Agen et durant tout son mandat : la force du SUALG, c'est tout son groupe et sûrement pas un homme en particulier. "Mon équipe ne compte pas de facteurs X. Tous les joueurs sont importants et amènent leur pierre à l'édifice". N'empêche, s'il fallait malgré tout en retenir un, il serait possible de citer le jeune ouvreur Léo Berdeu, 21 ans, qui a littéralement explosé aux yeux du Top 14 sur la deuxième partie de saison. Doté d'un gabarit atypique pour le poste (il mesure 1,95 m), il a sorti plusieurs matchs très intéressants à des moments clés de la saison, poussant petit à petit l'expérimenté Jake McIntyre sur le banc. Parmi ses chefs-d’œuvre, citons la réception de Toulon ou encore celle de Lyon, où il inscrivit un essai décisif.

La stat : Défense et discipline, base de tout

Agen a construit sa saison sur deux axes forts : sa défense et sa discipline. Partant du principe que les Agenais ne disposaient pas d'une immense puissance de feu (le SUALG a terminé l'exercice avec seulement 38 essais inscrits, soit l'avant-dernière attaque du championnat), Mauricio Reggiardo a adapté son plan de jeu et a su gagner en s'appuyant sur les qualités de ses hommes. Son équipe a été la plus prolifique de la saison en termes de plaquages réussis (3618 plaquages).

De plus, toute la saison durant, Agen s'est appliqué à être très propre et peu pénalisé. Seulement 241 pénalités ont été sifflées contre les Agenais (seul Toulouse, sanctionné 231 fois, a fait mieux cette saison avec les résultats que l'on sait). Bien défendre et peu marquer, la recette s'est avérée gagnante cette saison.

Par David Bourniquel