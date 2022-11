Lorsqu'ils sont entrés en jeu contre les All Blacks samedi dernier, à la place respectivement de Cowan-Dickie et Genge, Mako Vunipola et George ont donné un coup de fouet au pack de l'Angleterre, contribuant à l'incroyable retour des Anglais qui, menés de 19 points à dix minutes de la fin de la rencontre, ont réussi une incroyable "remontada" pour arracher le nul (25-25).

Eddie Jones, qui s'attend à un énorme combat physique face à des Springboks dont la réputation dans ce secteur n'est plus à faire, espère ainsi apporter plus de puissance à son pack.

Il a apporté deux autres changements à son équipe, par rapport à celle ayant débuté contre la Nouvelle-Zélande : l'ailier Tommy Freeman, qui n'avait plus été titularisé depuis la tournée des Anglais en Australie au mois de juillet, fait son retour aux dépens de Jack Nowell, le troisième ligne aile Sam Simmonds cédant sa place à Alex Coles, habituel deuxième ligne de 2,07m.

Les quatre titulaires remplacés seront remplaçants samedi à Twickenham.

Le XV de départ de l'Angleterre : 15. Steward ; 14. Freeman, 13. Tuilagi, 12. Farrell (cap.), 11. May ; 10. Smith, 9. van Poortvliet ; 7. Curry, 8. B. Vunipola, 6. Coles ; 5. Hill, 4. Itoje ; 3. Sinckler, 2. George, 1. M. Vunipola.

Remplaçants : 16. Cowan-Dickie, 17. Genge, 18. Stuart, 19. Ribbans, 20. Simmonds, 21. Youngs, 22. Slade, 23. Nowell.