La deuxième ligne Ndiaye, la troisième ligne Berthoumieu et Arricastre, pilier gauche, étaient titulaires lors du dernier match des Bleues le 25 octobre en Ecosse qui s'était achevé sur un résultat nul décevant (13-13). La sélection française n'avait pas pu disputer son dernier match du Tournoi des six nations dimanche dernier en Irlande en raison de plusieurs contaminations au Covid-19 au sein de son effectif. Trois autres joueuses, remplaçantes à Glasgow, ne figurent pas dans la liste: il s'agit de de la deuxième ligne Lenaïg Corson, sortie sur blessure lors du match en Ecosse, de Clara Joyeux, pilier, et de la centre Camille Boudaud.

La liste des 37 joueuses retenues

Audrey Abadie, Rkya Ait Lahbib, Cyrielle Banet, Rose Bernadou, Coralie Bertrand, Caroline Boujard, Pauline Bourdon, Annaëlle Deshaye, Coumba Diallo, Caroline Drouin, Charlotte Escudero, Madoussou Fall, Manae Feleu, Céline Ferer, Maëlle Filopon, Emeline Gros, Gaëlle Hermet (cap), Shannon Izar, Assia Khalfaoui, Fiona Lecat, Marjorie Mayans, Marine Ménager, Carla Neisen, Chloé Pelle, Moragne Peyronnet, Elise Pignot, Yanna Rivoalen, Célia Roué, Laure Sansus, Agathe Sochat, Mabinty Sylla, Mouna Touré, Laure Touyé, Dhia Maïlys Traoré, Jessy Trémoulière, Jade Ulutule, Gabrielle Vernier