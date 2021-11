Le capitaine de la Géorgie n'a pas vraiment apprécié l'arbitrage de l 'Australien M. Murphy. Il est vrai que le directeur de jeu a commencé la partie en sifflant une kyrielle de pénalités contre son équipe. A la pause, le compteur affichait un "huit à un" en faveur des Français, plus deux cartons jaunes coup sur coup contre les hommes du Caucase. Le décompte final fait état d'un 18-7 en défaveur des Lelos en termes de pénalités sifflées.

Le trois-quart centre Mehrab Sharikhadze, ancien joueur de Bourg en Bresse et d'Aurillac ne s'est pas gêné pour donner son avis . "Dans ce genre de rencontres, l'arbitre peut vraiment faire toute la différence, évidemment. Tout le monde connaît le niveau de la France, ils sont plus forts que nous, mais je pense qu'il a été dur avec nous. Si vous revoyez le match, je suis sûr que vous allez trouver pas mal de choses sur lesquelles, il n'a pas sifflé du côté français. Vous allez voir, analyser les images, vous allez voir des choses qui clochent. Et c'est très décevant pour nous."

On a senti de la frustration chez Sharikhadze qui semblait par ailleurs satisfait de la prestation globale de son équipe qui a su marquer un essai d'ailier en bout de ligne. "Nous avions une occasion d'affronter la France, ce qui ne se produit pas si souvent. On a donné le meilleur de nous-mêmes sur le terrain et c'était frustrant de voir quelqu'un prendre les mauvaises décisions à chaque fois. Il fallait que je le dise. Bien sûr, tout le monde fait des erreurs,mais j'espère que la prochaine fois, ce sera mieux." Plus sobre, car moins à l'aise en Anglais et en Français, son entraîneur Levan Maisahvili a abondé dans ce sens.