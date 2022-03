A l'hiver 2004, après avoir facilement écarté l'Irlande (35-7), l'Italie (25-0), le pays de Galles (29-22) et l'Ecosse (31-0) au grè de matchs qui n'ont pas vraiment marqué la mémoire collective, les coéquipiers du grand Pelous jouent donc leur finale du Tournoi des 6 Nations face au XV de la Rose. Ce samedi 27 mars, la France accueille les champions du monde anglais au Stade de France et pour la première fois de l'histoire, un match du Tournoi est diffusé en "prime time" par France Télévisions.

Le Crunch fait recette. 9 millions de Français attendent, la bave aux lèvres, la revanche de la dernière demi-finale de Coupe du monde, à Sydney. Pour trancher la tête aux coéquipiers de Jonny Wilkinson, Bernard Laporte a donc misé après la blessure du Toulousain Jean-Baptiste Elissalde sur Dimitri Yachvili, l'homme qui monte au Biarritz Olympique. "Après le coup de fil de Bernard, nous confiait-il il y a quelques années, je n'ai pas dormi pendant trois jours. Succéder à Fabien Galthié en équipe nationale (Galthié avait mis un terme à sa carrière en Bleu un an plus tôt, N.D.L.R.) et disputer ce Crunch importantissime, c'était un défi assez conséquent."

" Il n'y a personne en couverture ! "

Bernie le Dingue, lui, a alors compris que son demi de mêlée, pour avoir joué plusieurs saisons à Gloucester, connaît le mode de fonctionnement anglais et les secrets de leurs tactiques sur le bout des doigts. Le moyen de pression psychologique est rudimentaire, mais efficace. «Toute la semaine, je me sentais comme au centre du monde, poursuivait « Yach ». À vrai dire, j'étais même un peu dépassé par les évènements. La veille du match, mon père (Michel, un ancien talonneur international, N.D.L.R.) m'a appelé pour me rassurer. Avec les mots qu'il sait choisir, il m'a fait comprendre que je n'avais pas à avoir de complexe. » Et le message est passé...

À la sortie d'une mêlée ouverte, au coeur des 22 mètres anglais, Dimitri Yachvili s'empare du ballon. " Là, Serge Betsen me dit: "Joue la tout seul ! Il n'y a personne en couverture ! ". Sur un coup de patte insolent, purement génial, "Yach" s'échappe dans le petit côté, tente un grand pont sur les derniers défenseurs britanniques. À la course, il grille le sprinter Josh Lewsey et s'effondre dans l'en-but du Stade de France. Après ? Il a vaguement entendu le coup de sifflet d'Alain Rolland et senti les bras immenses de son capitaine, Fabien Pelous, l'enserrer de leur force rustique.

Tournoi des 6 Nations - Serge Betsen (France) lors de France - Irlande 2004Icon Sport

" Les Anglais perdent rarement. Mais quelques fois, Yachvili les bat... "

Puis soudain, le "SDF", comme embrasé d'un orgasme collectif, a longuement scandé son nom. À l'infini. Lui s'est relevé, sans un regard pour Lawrence Dallaglio, le gladiateur d'en-face. Un essai, une transformation, quatre pénalités et dix-neuf points. L'apprenti sorcier de Gloucester, alors âgé de 24 ans, venait de piétiner à lui seul ou presque l'une des meilleures équipes anglaises de tous les temps (victoire 24-21) et au banquet d'après-match, le légendaire Jean-Pierre Rives lançait donc à la meilleure société parisienne, entre le fromage et le dessert : "Mesdames, messieurs, les Anglais perdent rarement. Mais quelques fois, Yachvili les bat..."

Les résultats du Tournoi 2004

France-Irlande : 35-17

France-Italie : 25-0

Pays de Galles-France : 22-29

Ecosse-France : 0-31

France-Angleterre : 24-21

Les chelemards de 2004

Les avants : Jean-Jacques Crenca, Sylvain Marconnet, Pieter De Villiers, William Servat, Yannck Bru, David Auradou, Fabien Pelous (cap.), Pascal Papé, Serge Betsen, Olivier Magne, Imanol Harinordoquy, Thomas Lièvremont, Julien Bonnaire

Les arrières : Jean-Baptiste Elissalde, Dimitri Yachvili, Pierre Mignoni, Frédéric Michalak, Julien Peyrelongue, Damien Traille, Yannick Jauzion, Clément Poitrenaud, Aurélien Rougerie, Nicolas Brusque, Christophe Dominici, Pepito Elhorga, Cédric Heymans.