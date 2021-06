Sowerby prolonge au BO, Luc à Toulon pour trois ans... Ce qu'il ne fallait pas manquer hier ☕

Sowerby prolonge à Biarritz, Maddocks arrive

L'entraîneur sud-africain Shaun Sowerby, spécialiste des avants et artisan de la remontée de Biarritz en Top 14, a prolongé son contrat jusqu'en 2024, a annoncé le club basque. A ses côtés, suite au départ de l'entraîneur des lignes arrières Nicolas Nadau à Grenoble, le club du président Jean-Baptiste Aldigé a attiré le Gallois Barry Maddocks pour les deux prochaines saisons.

Toulon officialise l'arrivée d'Aymeric Luc

Comme nous vous l'annoncions il y a plusieurs semaines, Aymeric Luc évoluera au RCT la saison prochaine. Le joueur avait récemment officialisé la nouvelle. Le club varois en a fait de même ce mardi. L'ailier ou arrière de 23 ans a disputé 24 matchs avec Bayonne cette saison et a terminé meilleur marqueur d'essais de son club (10 réalisations). Il s'est engagé pour trois ans.

Andrés Zafra débarque à Brive

Le club corrézien a officialisé la signature du deuxième ligne colombien Andrés Zafra. Cette saison, le joueur de 25 ans a disputé 23 matchs avec le SU Agen. Il s'est engagé avec Brive jusqu'en 2024.

La Premiership officialise son nouveau format à 14 clubs, sans rélégation jusqu'en 2024

Par le biais de la RFU, le championnat anglais a entériné son nouveau format pour les années à venir. Parmi les révolutions, la première division passe à 14 clubs. Et pour aider ces clubs à se péréniser fincancièrement, aucune relégation ne sera prévue la saison prochaine. Un barrage sera ensuite mis en place (plus d'informations en cliquant ici).

L'Afrique du Sud avec 18 champions du monde contre la Géorgie

Les Springboks affrontent la Géorgie ce vendredi 2 juillet. Pour l'occasion, 18 champions du monde sont convoqués, six débuteront la rencontre. Le capitaine Siya Kolisi et le Toulonnais Eben Etzebeth seront notamment titularisés tout comme la charnière Reinach-Pollard. Trois novices sont également convoqués : Rosko Specman et Aphelele Fassi seront titulaires aux deux ailes, Jasper Wiese sera lui sur le banc des remplaçants.