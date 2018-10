Slimani rappelé, Du Plessis opéré, Guillamon prolongé...Les 5 infos qu'il ne fallait pas rater mardi

Atonio forfait, Slimani appelé par Brunel

Le pilier droit de La Rochelle, Uini Atonio (28 ans ; 31 sélections) a déclaré forfait pour la préparation des tests de novembre avec le XV de France. Le sélectionneur Jacques Brunel a du coup décidé de rappeler le Clermontois Rabah Slimani (29 ans ; 47 sélections).

Montpellier : Bismarck Du Plessis opéré d'une hernie cervicale

Le talonneur du MHR Bismarck Du Plessis a subi une intervention chirurgicale ce lundi. Le Sud-Africain de 34 ans souffre d'une hernie cervicale et sera absent pour une durée entre 6 et 8 semaines.

Champions Cup - Bismarck Du Plessis (Montpellier) contre EdimbourgIcon Sport

Un groupe anglais sans Mike Brown contre l'Afrique du Sud

Le sélectionneur de l’Angleterre Eddie Jones a dévoilé un groupe de 25 joueurs pour recevoir les Springboks ce samedi à Twickenham, sans Mike Brown, qui passe après Chris Ashton, Elliot Daly, Jonny May et Jack Nowell pour le trio de derrière. Zach Mercer, Ben Moon et Elliott Stooke sont les trois "nouveaux" parmi les avants.

Lyon : Charl McLeod est opérationnel

Arrivé comme joker médical à Lyon, après les blessures de Baptiste Couilloud et de Jonathan Pélissié, le demi de mêlée Charl McLeod est désormais opérationnel. Le Sud-Africain postule dans le groupe pour la réception de Paris.

Champions Cup - Antoine Guillamon (Montpellier) face à EdimbourgIcon Sport

Guillamon prolonge à Montpellier

Le pilier de 27 ans a signé une prolongation de contrat avec le MHR le liant au club pour 4 saisons supplémentaires. Récemment sélectionné avec les Barbarians français, Antoine Guillamon devrait donc évoluer dans l'Hérault jusqu'en 2023.