Actuellement cinquième au classement général du HSBC World Rugby Sevens Series, la France disputera un nouveau tournoi à Singapour ce week-end. Après avoir terminé notamment quatrième à Dubaï et cinquième à Malaga, les coéquipiers du capitaine Paulin Riva tenteront de prendre réaliser une performance encore meilleure ce week-end.

Un des défis de cette étape sera aussi de s'adapter au climat, comme l'expliquait Jérôme Daret. "Il est essentiel pour l’ensemble de l’équipe joueurs et staff de s’accommoder aux différents écosystèmes car cela agit directement sur notre performance collective et individuelle. Nous nous sommes donc préparés dans la salle environnementale au CNR avant notre départ afin de nous acclimater plus rapidement aux conditions climatiques : humidité et chaleur."

Le groupe français : Laugel, Huyard, Rebbadj, Iraguha, Parez, Riva, Épée, Mazzoleni, Grandidier, Pasquet, Trouabal, Sepho, Bouche.

Le programme (heure française) : France / Japon (samedi 04h00) - France / Fidji (samedi 7h06) - France / Irlande (samedi 10h44)