"Sur le tournoi, je tire plutôt un bon bilan. Comptablement, on a quand même cinq matchs gagnés dans une compétition difficile et exigeante. Et le tout dans un contexte nous ayant obligé à faire des choix qui ont mis des gens avec peu d’expérience en situation. J’ai trouvé les filles courageuses, résignantes et appliquées. On s’est engagé et on a tenu de bout en bout. Après, il y a ce match contre les Fidjiennes qui, en ce moment, ne sont pas loin de marcher sur l’eau… On a fait notre maximum, elles ont simplement été plus fortes que nous. La leçon à en tirer est qu’il faut s’entraîner pour devenir plus fortes qu’elles."

Battue par les Fidji samedi, les Françaises ont su réagir pour assurer une place honorable : "Aujourd’hui, je suis très content de la réaction, parce que c’est quand même l’un des enjeux du 7 de réagir pour avancer. Le quart de finale est toujours un passage particulier : on gagne et on bascule dans la lumière, on perd et on a l’impression qu’on tombe dans le précipice. C’est souvent dur de s’en remettre. Là, on fait un très bon match ce matin contre les Brésiliennes. Puis cet après-midi, il a quand même fallu aller se le chercher, face à une équipe du Canada qui a énormément progressé. Je suis très content de la façon dont on s’est comporté."