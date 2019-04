La marche était trop haute pour les hommes de Jérôme Daret dans cette finale. Les joueurs fidjiens, pourtant réduits à six en seconde période après deux cartons jaunes (9e et 13e) gagnent un nouveau titre pour ce tournoi de Hong-Kong.

L'équipe de France aura tenté de nombreuses offensives mais sans parvenir à casser un rideau défensif fidjien très dense. Un essai de pénalité accordé à la 9e minute par l'arbitre a donné quelques espoirs au groupe des Bleus mais ce fut de courte durée tant les Fidji ont semblé au dessus. Aminiasi Tuimabi aura fait beaucoup de mal aux Français avec doublé entre les poteaux.

Les impacts ont été rudes et les Bleus ont jeté leurs dernières forces dans la bataille, trop peut-être. Veredamu écopera à son tour d'un carton jaune pour un plaquage jugé trop haut. A partir de là, la hiérarchie entre les deux nations a été respectée et les champions olympiques en titre terminent ce match sur la plus haute marche du podium.

Cette deuxième finale sera donc une deuxième défaite mais les progrès des Bleus laissent présager de grandes choses pour les prochaines étapes du circuit mondial. Avec pourquoi pas un titre lors du prochain tournoi.