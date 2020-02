Sur Twitter, le Président de World Rugby a déclaré : "Le bien-être de la famille du rugby et du grand public est notre priorité et la décision de reprogrammer a été prise en pleine consultation avec la Hong Kong Rugby Union, Sport Singapour, les syndicats et les autorités nationales". Une décision qui semble logique quand on sait la gravité de cette épidémie. D'autres événements sportifs ont aussi été reportés ou annulés en Asie à cause du Coronavirus. C'est le cas notamment du Grand Prix de Chine en Formule 1 ou des Championnats du monde en salle d'athlétisme qui devait se dérouler à Nanjing.