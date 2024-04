Lors de la tournée nord-américaine, neuf des quatorze appelés étaient sous contrat avec des clubs de Top 14. Comment ces quinzistes, à l’origine, ont-ils opéré la bascule vers cette discipline ? Quels sont les caps à passer ? Julien Robineau, préparateur physique de France 7 masculin depuis plus de dix ans, nous guide.

Le premier contact

"Il y a d’abord un diagnostic chiffré des qualités physiques pour voir ce que le nouveau venu a besoin de développer, vers quels entraînements l’orienter. Mais, avant de se pencher sur les chiffres, l’observation visuelle au quotidien est déjà très importante. De toute manière, les joueurs retenus avec nous le sont car on a décelé des qualités. Il y a rarement des tests rédhibitoires. Ensuite, on continue de faire des points de passage même si, avec les GPS, nous avons des évaluations en permanence. Chaque séquence est mesurée au millimètre près".

Plusieurs types de "quinzistes"

"Tous les quinzistes ne font pas les mêmes allers-retours. Rayan (Rebbadj) et Jefferson (Lee-Joseph) sont en permanence avec nous et, l’an passé, ils étaient déjà là les trois quarts du temps. Mais il y a eu des exemples différents, comme Antoine Zeghdar la saison dernière. Il passait plus de temps à XV qu’à VII et il y avait effectivement une transition à gérer. Dans ces cas-là, trois ou quatre semaines avant l’intégration du joueur, j’entre en contact avec le préparateur physique de son club pour orienter un petit peu l’entraînement. Il n’y a pas 36 000 choses à faire pour se préparer : ce sont des sprints de 40 mètres, de 50 mètres, des 100 mètres placés. Le VII est une discipline qui demande beaucoup de vitesse et propose des sprints longs. Il est délicat d’ajouter trop de charges car les gars ont leur partie à XV aussi. Et de toute façon, quand ils nous rejoignent, ils n’arrivent pas non plus trois jours avant la compétition. On a généralement un peu de temps en stage pour les faire monter en gamme. Les allers-retours sont compatibles à mon sens. Ça peut cohabiter mais ça demande d’être intelligent sur le management des entraînements. Si le dialogue avec le club est bon, il n’y a pas de souci".

Le principal cap à passer

"La grosse différence entre les deux codes vient de la part de distance sprintée. L’enchaînement des tâches est très important à VII. La distance parcourue en “mètres minute” est très élevée (100-120 mètres par minute en tenant compte des temps de récupération entre les séquences de jeu). L’enchaînement des courses de soutien, les accélérations, les décélérations sont notamment plus importants dans notre discipline. Mais tout cela peut s’appréhender avec du travail".

Le Castrais Antoine Zeghdar a beaucoup navigué entre le XV et le VII. Icon Sport - Laurent Frezouls

Le rapport au corps

"J’ai très peu de variations au niveau du poids quand des quinzistes passent à VII. Ça se joue à 1 kg, 1,5 kg, pour les éléments les plus lourds. Pour le reste, vu le niveau de professionnalisation, je ne crois pas sincèrement que l’hygiène de vie soit différente même si, de notre côté, l’accent est mis sur le sujet avec des nutritionnistes, un spécialiste du sommeil… Les gars sont éduqués à toutes ces règles de récupération et d’entretien. Ils savent pourquoi ils sont là. On a confiance à 100 % dans leur investissement, notamment sur les périodes en autonomie qui sont très importantes pour la régénération mentale. Il était crucial de les introduire pour alléger les agendas. Ce sont des semaines très qualitatives en termes de développement physique".

La place des datas

"Je pense que le XV est aussi consommateur de données GPS que nous, désormais. En revanche, nous ne regardons peut-être pas les mêmes indicateurs. Personnellement, je porte une grande attention à tout ce qui est changement de rythme, freinage et, donc, décélération car ce sont des points clés dans notre jeu. Je ne suis pas persuadé que ce le soit autant à XV".