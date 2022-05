Mais pourquoi Will Homer a-t-il patienté aussi longtemps avant d'aplatir ? La réponse : assurer la qualification en quart de finale. Troisième de leur poule, virtuellement, suite à leur défaite en cours contre l'Argentine, les Anglais, menés 19 - 0, avaient besoin de quatre points pour passer devant le Canada et récupérer la deuxième place de leur poule synonyme de qualification pour les quarts de finales. Problème, lorsque Will Homer perce la défense des Pumas, il reste encore plus de deux minutes avant la fin du match. La solution pour résister à une contre attaque argentine est toute trouver par le joueur anglais : ne pas jouer. En attendant 2 minutes et 8 secondes, une fois l'en-but franchi, le chronomètre tourne et le match se termine tout naturellement dans l'incompréhension générale. Les Argentins étant certains de finir premier de la poule A n'avaient pas non plus de raison de continuer à jouer. Finalement, grâce à cet essai incroyablement long, les Anglais ont pu se qualifier pour les quarts de finales où ils affronteront les Samoans.